إليكم 9 عادات مرتبطة بحياة أطول وأكثر سعادة

2022/08/28 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء كان الأمر يتعلق بممارسة مهنة مطلوبة، أو تناول طعام أفضل، أو الحفاظ على الصداقات، فإن تحقيق أهدافنا يتطلب أساسًا صحيًا.وإذا كنت ترغب أن تعيش الحياة على أكمل وجه، فيجب أن تبدأ بالاهتمام بجسمك وعقلك.

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