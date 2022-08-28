كازاخستان تقرر ايقاف جميع صادرات الاسلحة الى موسكو للوقوف على الحياد بين روسيا واوكرانيا

2022/08/28 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة للوقوف على الحياد بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت كازاخستان قرارا حاسما بوقف جميع صادرات الأسلحة.وقال مكتب رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن “لجنة الصناعة بوزارة الدفاع التي يرأسها رئيس الوزراء ستوقف تصدير … Readmore

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