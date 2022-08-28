تحالف النصر: مقترح عقد جلسة مجلس النواب خارج قبة البرلمان تواجه معارضة من داخل الاطار

2022/08/28 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو بتحالف النصر، بوجود مقترح وجمع تواقيع لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي، سواء في العاصمة بغداد أو غيرها، مشيراً الى أن هذا المقترح يواجه بمعارضة من أطراف داخل الاطار التنسيقي.وقال حسن البهادلي ان “هنالك مقترحاً لعقد جلسة لمجلس … Readmore

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