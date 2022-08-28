النزاهة: صدور امر استقدام بحق محافظ بابل السابق

2022/08/28 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفيَّـة.الدائرة أشارت في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني /إلى أنَّ “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا […]

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