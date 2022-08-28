بوتين يوقّع مرسوماً يسهّل إقامة الأوكرانيين في روسيا

2022/08/28 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يسهّل إقامة وعمل مئات آلاف الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب في الأراضي الأوكرانية.

وتسمح «الإجراءات المؤقتة» الجديدة التي نُشرت السبت، لحاملي جواز السفر الأوكراني، ولسكان المناطق الانفصالية في دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في جنوب شرق أوكرانيا، بالبقاء في روسيا «لوقت غير محدد».

وحتى الآن، لا يكن يُسمح لهم بالبقاء في روسيا سوى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.



كما كان من الضروري الحصول على تصريح عمل أو تصريح خاص، من أجل الإقامة لفترة أطول.



وبات للأشخاص المعنيين «الحق في القيام بنشاط مهني في روسيا من دون تصريح عمل»، حسبما جاء في المرسوم.

كذلك، يحظر المرسوم طرد الأوكرانيين من روسيا، باستثناء أولئك الذين تمّ إطلاق سراحهم من السجن، أو الذين يشكّلون تهديداً لأمن روسيا.

وأمر بوتين، بموجب مرسوم منفصل، بمنح مساعدات اجتماعية للأشخاص الأكثر حاجة (المتقاعدون، المعوقون والحوامل) الذين اضطرّوا لمغادرة أوكرانيا.

وتشير موسكو إلى أن 3.6 مليون شخص، من بينهم 587 ألف طفل، فرّوا من أوكرانيا إلى روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط الماضي.



وتشجّع السلطات الروسية هذا الانتقال، كما فتحت مراكز إيواء في مختلف أنحاء البلاد.

وتمكن بعض هؤلاء اللاجئين، بمساعدة النشطاء في كثير من الأحيان، من مغادرة روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، سهّل الكرملين حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية، في إجراء شجبته كييف معتبرة أنه وسيلة لتعزيز نفوذ موسكو.

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