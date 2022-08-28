سيارة فورد لـ«أميرة القلوب» تباع بـ869 ألف دولار

2022/08/28 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع مُشارك في مزاد أقيم في بريطانيا السبت 737 ألف جنيه استرليني (869 ألف دولار) لشراء سيارة شخصية كانت لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا، الملقبة بأميرة القلوب، قبل الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.وبعد منافسة حادة بين مزايدين، ستبقى هذه السيارة وهي من طراز «فورد إكورت آر إس توربو» من إنتاج عام 1985 في بريطانيا نظراً إلى أن الفائز بها الذي لم يُكشف بعد عن هويته من سكان منطقة مانشستر.وطُرحت السيارة في المزاد بسعر أولي هو مئة ألف جنيه، إلا أنها بيعت في نهاية المطاف لقاء 650 ألف جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة المضافة.وكانت السيارة أبرز المعروضات في مزاد نظمته دار «سيلفرستون» للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على بعد 120 كيلومتراً شمال غرب لندن.وتُعتبر سيارة «فورد» هذه التي تبلغ قدرة محركها 130 حصاناً نسخة رياضية نموذجية من سيارات «فولكسفاغن غولف جي تي آي» الشعبية المقوّاة التي كانت مرغوبة جداً في ثمانينات القرن العشرين.ويمكن العثور في الإعلانات المبوّبة على نسخ أقلّ شهرة من هذا النموذج بأسعار تقرب من عشرة آلاف جيه.وأوضحت دار «سيلفرستون» أن الأميرة ديانا كانت تقود هذه السيارة بنفسها للتجول في لندن، ولو أن عنصر أمن كان يرافقها.واستخدمت الأميرة السيارة من عام 1985 إلى عام 1988، وهي اليوم في حالة ممتازة ولا تتجاوز المسافة التي قطعتها 40 ألف كيلومتر.ولهذه السيارة تاريخ حافل إذ نقلت مثلاً الأمير ويليام، الثاني في ترتيب خلافة العرش بعد والده تشارلز.وتتميز السيارة بلونها الأسود، إذ كانت سيارات «فورد آر إس توربو» الأخرى من هذا الجيل بيضاء.وقد انتقلت ملكيتها إلى عدد من الأشخاص الآخرين قبل تجديدها بالكامل للبيع.

أ ف ب

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