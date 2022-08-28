2022/08/28 | 13:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ykC2uNJPzew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العثور على شاب من أهالي سامراء مقتولاً بطريقة وحشية في بغداد | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العثور على شاب من أهالي سامراء مقتولاً بطريقة وحشية في بغداد | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).