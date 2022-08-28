مصور سعودي يوثق

2022/08/28 | 14:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2018، توجّه المصور السعودي هاني محمد عميره إلى محافظة العلا لتوثيق معالمها.وقبل استقطابها لآلاف السيّاح، تمكّن عميره من زيارة بلدة العلا التاريخيّة لتوثيق مبنى فريد يُدعى "مسجد العظام"، فما سبب تسميته بذلك؟

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