العراق يسدد 1.6 مليار دولار من ديون الغاز الإيراني

2022/08/28 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شركة الغاز الإيرانية، مجيد

جكني، يوم الأحد، عن تسديد العراق 1.6

مليار دولار من أموال تصدير الغاز.

وقال جكني في تصريح صحفي، أوردته وكالة

"فارس نيوز" إن المبلغ يأتي ضمن الديون

المترتبة على ال

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