مسعود بارزاني يوفد نيجيرفان للقاء الصدر والرئاسات الثلاث

2022/08/28 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر سياسي مطلع، الاحد، بأن رئيس

الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

بارزاني كلف رئيس الاقليم نيجرفان

بارزاني برئاسة الوفد الكردي لزيارة

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر

والرئاسات الثلاث.

وقال

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