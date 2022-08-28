المرور العامة تعلن شروط اصدار إجازة السياقة الدولية ومبلغ رسومها

2022/08/28 | 14:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الأحد، شروط اصدار إجازة السياقة

الدولية.

وقالت المديرية في بيان صحفي ان "اجازة

السياقة الدولية هي التي تخولك قيادة

المركبة خارج البلد، وحسب اتفاقية

(فيينا) للسير عل

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