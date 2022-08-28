2022/08/28 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن بدء الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي اعتباراً من يوم غد الإثنين في المدارس.ونشرت وزارة التربية في وقت سابق من اليوم، نتائج السادس الاعدادي بكافة فروعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن موعد تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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