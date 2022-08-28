2022/08/28 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اتسعت دائرة التسريبات بشأن الهاتف الجديد من شركة “أبل”، “آيفون 14″، لتركز بصورة رئيسية على شكل الشاشة الجديد.وقال موقع مجلة “فوربس” الأميركية إن التسريبات التي أشارت إلى “أبل” ستغير بشكل جذري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريبات جديدة تبشر بميزة” ثورية” قبل اطلاق آيفون 14 المركز الخبري الوطني.

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