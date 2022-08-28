هذا ماجرى بين فائق زيدان ومصطفى الكاظمي!

2022/08/28 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

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استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ، الذي اشاد باداء القضاء في مختلف الاختصاصات وابدى استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من اداء واجبهم الوطني في افضل الظروف، وحضر اللقاء رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلا من القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي ليث جبر .

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