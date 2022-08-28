النزاهة: صدور امري استقدام  بحق نائب محافظ بابل

2022/08/28 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، بصدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفيَّـة.

وذكر بيان للهيئة أن “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل “المحافظ السابق”؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة أثناء ممارسة عمله”.

وأضافت أنه “قام بإضافة قطع أرضٍ مُتميِّزةٍ وتجاريَّةٍ، فضلاً عن قطعٍ مُتجاوزٍ عليها ضمن محضر تخصيص قطع الأراضي الذي أعدَّته مُديريَّة بلديَّة الحلة في عام 2021، خلافاً للضوابط والتعليمات.”

وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ “المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ نائب المحافظ؛ على خلفيَّة قيامه بصفته رئيس لجنة التخصيص بالمصادقة على محضر استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّها مُؤشَّرةٌ في مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في المُحافظة كمساحاتٍ خضراء ومن القطع المُتميِّزة”.

وأشارت إلى “مخاطبة بلديَّة الحلة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ لغرض إيقاف الإجراءات الخاصَّة بالقطعة، مُنوِّهةً بأنَّ المحكمة قرَّرت استقدام عضوٍ في لجنة التخصيص ومُدير بلديَّة الحلة ومُوظَّفتين فيها، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول الأملاك ومُوظَّفٍ آخر في بلديَّـة الحلة”.

وأوضحت أنَّ “محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاستقدام والقبض وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات”.

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