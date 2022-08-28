التعليم تقرر إعادة تسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل في الجامعات للسنة الدراسية 2022/2021

2022/08/28 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة تسجيل الطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل المتعلقة بقبولهم المركزي للسنة الدراسية السابقة 2022/2021.

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن إعادة التسجيل للطلبة تشترط عدم التحاقهم في الدراسات المسائية أو الأهلية أو التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو في كليتي الوقفين.

وتابعت أن آخر موعد لإعادة التسجيل سيكون في نهاية الأسبوع الأول بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2023/2022.

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