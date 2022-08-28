2022/08/28 | 14:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن في إقليم كردستان العراق باعتقال عشرات الصحفيين والناشطين والسياسيين في الخامس والسادس من الشهر الجاري، قبيل مظاهرات كان مخططا لها.

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