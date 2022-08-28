التربية تعيد نشر جدول امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

2022/08/28 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعادت وزارة التربية، اليوم الأحد، نشر جدول امتحانات الدور الثاني لمرحلة السادس الاعدادي بكافة فروعه.

وأدناه جدول الامتحانات:

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