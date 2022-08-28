أفضل 10 وجهات سياحة مقترحة مع اقتراب الخريف

2022/08/28 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

عالج تقرير بريطاني مسألة اقتراحات وجهات السفر والسياحة الأفضل بالاعتماد على عدة عوامل مثل تكاليف السفر والطقس والمناظر الطبيعية، لسياحة افضل خلال الخريف المقبل.

مصر

وقال جاستن سميث من شركة “Evolved Traveler”: “مصر هي وجهتي المفضلة للخريف”.

وأوضح أنّ الجو حينها يكون معتدلًا بالتأكيد، كما أنها فترة لا تتوافد فيها حشود السياح إلى مصر.

ويحب سميث، المقيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، السهولة المحتملة للوصول إلى مصر أيضًا.

واوضح أن “ترتيب الرحلات إلى مصر أمر سهل إلى حد ما، مع سهولة الوصول من أوروبا، أو من الشرق الأوسط مثل دبي أو الدوحة أو اسطنبول”.

ويقترح سميث أنشطة يمكن القيام بعيدًا عن زيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول:

أخذ استراحة من المواقع الرئيسية وحجز فترة بعد الظهر أو يوم كامل للاسترخاء في الأقصر أو أسوان.

زيارة واحة الفيوم التي تبعد أقل من ساعتين عن جنوب القاهرة، والتي يصفها سميث بـ”المكان المثير للاهتمام، حيث يمكنك العثور على بقايا من عصور ما قبل التاريخ”.

مكسيكو سيتي، المكسيك

وأوضح مؤسس موقع استشارات السفر “Scott’s Cheap Flights”، سكوت كيز، أن الارتفاع الهائل في أسعار الرحلات الجوية خلال فصل الربيع أفسح المجال لخفض أسعار تذاكر الطيران هذا الخريف.

ولا تزال مكسيكو سيتي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أمريكا الشمالية، وتُعد وجهة منسية للعديد من عشاق السفر.

لكن مع مواقعها التاريخية (القصر الوطني)، ومتاحفها ذات المستوى العالمي (Palacio de Bellas Artes) وأحيائها الرائعة، لا يجب تفويت فرصة استكشاف مكسيكو سيتي.

وبالنسبة لعشاق الطعام، تحتضن المدينة اثنين من أفضل 10 مطاعم في العالم لعام 2022، وهما “بوجول” و”كينتونيل”.

وقد يفاجئك الطقس هناك،ولأن المدينة تقع على ارتفاع نحو 2،255 مترًا فوق مستوى سطح البحر، فإن درجات الحرارة تميل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلى الانخفاض لـ 20 درجة مئوية نهارًا، ونحو 10 درجات مئوية ليلًا.

وتُعد زيارة مكسيكو سيتي، خلال الأول والثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أي بالتزامن مع مهرجان يوم الموتى، تجربة لا تنسى، وفقًا إليزابيث دي كويلاك، من وكالة السفر Souvenir & Far.

ساموا

وهذه الوجهة مخصصة للمسافر المغامر، الذي لا يمانع بتحدي المسافات الطويلة.

وهذه الجنة البولينيزية المستقلة، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة خلال الجائحة، أعادت فتح حدودها للسياح في الأول من أغسطس/ آب الجاري.

وتبدو متطلبات الدخول أقرب إلى عام 2021، إذ يجب أن يكون لدى الزوار من عمر 12 عامًا وما فوق دليل على التطعيم الكامل ونتيجة سلبية لـ”كوفيد-19″، ويجب إجراء فحص آخر خلال ثلاثة أيام من الوصول.

ومع ذلك، سيتم مكافأة الواصلين بالشلالات الداخلية والشواطئ الرائعة، وفرص ركوب الدراجات، والمشي لمسافات طويلة، وركوب الأمواج وصيد الأسماك.

مدريد، إسبانيا

ويرى كيز، مؤسس موقع استشارات السفر Scott’s Cheap Flights، أن عاصمة إسبانيا العالمية تحتل مكانة كبيرة هذا الخريف، مشيرًا إلى صفقات الرحلات الجوية الممتازة إلى مدريد، كما لفت إلى أنّ مطار مدريد باراخاس الدولي لم يعان من الاضطرابات التي عانت منها بعض المطارات الأوروبية الرئيسية الأخرى هذا الصيف.

أما عن طقسها، فإن موجة الحر الشديدة التي شهدتها إسبانيا في الصيف ستهدأ قريبًا، ولهذا السبب يفضل كيز زيارة العاصمة الإسبانية خلال سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول، بدلًا من يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب.

واقترح كيز حضور مباراة نادي ريال مدريد لكرة القدم مع بدء الموسم، وكذلك زيارة متحف ديل برادو الشهير عالميًا.

وإذا كنت ترغب باستحضار فصل الخريف ومشاهدة ألوانه المذهلة، فستتنعّم بذلك عبر زيارة حديقة ريتيرو الشهيرة، التي تضم أكثر من 15 ألف شجرة، والتي أُدرجت كموقع تراثي ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2021.

غرينفيل، كارولاينا الجنوبية، الولايات المتحدة

وهذه المدينة الصغيرة الواقعة في الجزء الشمالي من الولاية تشكل قاعدة رائعة لاستكشاف جبال كارولينا.

وليس عليك حتى مغادرة حدود المدينة للحصول على مناظر رائعة للطبيعة، وتتمتع حديقة فولز بارك بممرات خضراء وشلال في قلب المدينة.

وتقع مدينة غرينفيل على بعد ساعتين ونصف الساعة بالسيارة من أتلانتا، التي تضم أكثر مطارات العالم ازدحامًا بالمسافرين.

بافاريا، ألمانيا

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في وجهة خريفية كلاسيكية، من الصعب أن تجد وجهة منافسة لبافاريا الألمانية.

وتُعد مدينة ميونيخ الساحرة مركزًا رئيسيًا لأكبر ولاية في البلاد.

وإذا كنت ترغب بالاستمتاع بمهرجان أكتوبر/ تشرين الأول الشهير، ضع علامة على تقويمك لشهر سبتمبر/ أيلول، إذ تنطلق نسخة هذا العام من 17 سبتمبر/ أيلول إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

وإذا كنت تبحث عن مناظر طبيعية خلابة، فتخيل قلعة نويشفانشتاين الرومانسية، بالقرب من الحدود مع النمسا، مع خلفية لأوراق الخريف ذات الألوان الذهبية، والحمراء، والبرتقالية.

وبما أن بافاريا في قلب أوروبا، فإنها تُعد على بعد مسافة قصيرة نسبيًا للعديد من ملايين الأوروبيين.

جزر الأزور، البرتغال

وبالنسبة للأوروبيين، وسكان شمال أفريقيا، والأمريكيين والكنديين على طول المحيط الأطلسي الذين لا يريدون قضاء وقت طويل على متن الطائرة، فإن كيز يحب زيارة “هاواي أوروبا، جزر الأزور”، وهي عبارة عن أرخبيل يتألف من تسع جزر بركانية شمال المحيط الأطلسي، وتُعد بمثابة جزء من البرتغال.

وقال كيز إن “جزر الأزور تعد وجهًة جميلة … حيث الشواطئ والجبال الرائعة وفرص ممارسة المشي لمسافات طويلة”.

ويمكنك رؤية الجذور البركانية للجزر في كل مكان، وتُعتبر المسابح الحرارية والبحيرات البركانية جزءًا من المناظر الطبيعية هناك.

هاواي، الولايات المتحدة

ويشكل سبتمبر/ أيلول الشهر الأقل شهرة للسياحة في هاواي، ما يجعله بالتحديد الوقت المثالي للزيارة إذا كنت لا تحب الحشود وترغب بمشاهدة “الكثير من عروض السفر الرائعة”.

وإذا كنت ترغب بمشاهدة الحيتان الحدباء، فإن قناة Auau المائية الضحلة، بين ماوي ومولوكاي ولاناي، تعد واحدة من أفضل وجهات مشاهدة الحيتان في العالم.

وإذا كنت تطمح لخوض تحدٍ صعب، يمكنك الصعود على الدراجة إلى النصب البركاني “رأس الماس”، وستتمتع بمشاهدة المناظر الرائعة من الأعلى.

بوينس آيرس، الأرجنتين

وتُعد جولة خريف 2022 جيدة للمتحدثين باللغة الإسبانية، حيث أثبتت عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس، أنها اختيار مثير للاهتمام خلال فصل الربيع.

وقال كريم جورج من شركة “كالتشر ترافيلر”: “نظرًا للقوة الحالية للدولار الأمريكي، تعد كل من الأرجنتين وجنوب أفريقيا بمثابة وجهتين قيمتين بشكل لا يصدق في الوقت الحالي”.

وأضاف أنه نظرًا لأنّ مستويات الزيارة لم تعد بعد إلى ما كانت عليه ما قبل الجائحة، فهذا يعني حشودًا أقل ومستويات أعلى من الخدمة.

وفي La Boca، الميناء الأصلي الملون في بوينس آيرس، تُعتبر رقصة التانغو بمثابة عنصر جذب، حيث يمكنك الرقص أينما وجدت مساحة لذلك، في الشوارع والمتنزهات.

كيب تاون، جنوب أفريقيا

وتُعد كيب تاون، بمثابة نقطة التقاء للمحيطين الأطلسي والهندي، وواحدة من جواهر السفر في جنوب أفريقيا.

ويستحق جبل تيبل وجزيرة روبن اهتمام الزوار، ولكن قد يرغب السياح أيضًا بزيارة متحف زيتز للفن المعاصر بأفريقيا.

وتُعد كيب تاون كذلك جنة لعشاق النبيذ، إذ يمكن البدء بتذوقه في مزرعة النبيذ Haute Cabrière، التي يعود تاريخها إلى عام 1982، والتي تقع بوادي فرانشويك.

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