2022/08/28 | 14:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد صالح صدقيان يعيش المجتمع الدولي حالة من الترقب والانتظار لمآلات التطورات المهمة التي...

ظهرت المقالة أزمة أوكرانيا تُسرّع الإستقطاب الإقتصادي..



بريكس نموذجا أولاً على المسلة.

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