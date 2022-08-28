العراق يدفع 1.6 مليار دولار من مستحقات الغاز الإيراني

2022/08/28 | 14:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد مدير شركة الغاز الوطنية الايرانية، الاحد، 28 آب، 2022، تحصيل 1.6 مليار دولار...

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