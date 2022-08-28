التربية تحدد موعد الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي

2022/08/28 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وزارة التربية: بدءاً من الغد تبدأ الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي وتكون في المدارس

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