السيطرة على حريق مستودعات ميناء عبد الله في الكويت

2022/08/28 | 14:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد أن فرقها سيطرت على حريق مستودعات ميناء عبد الله دون وقوع أي إصابات.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالإطفاء ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها سيطرت على الحريق الذي اندلع مساء أمس السبت وطال مستودعات للمحروقات وبضائع متنوعة قدرت مساحتها بما يقارب 5000 متر مربع وذلك بمشاركة إطفاء الحرس الوطني.

وأشارت الإدارة إلى قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بزيارة تفقدية إلى موقع الحريق بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقيادات قوة الإطفاء العام وإدارة الطوارئ الطبية.

وبينت أن فرق الإطفاء حاصرت الحريق من جميع الاتجاهات ولم تسجل أي إصابات بشرية.

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