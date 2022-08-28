نادي الشرطة يحذر مدربيه من العمل في الأكاديميات الرياضية

2022/08/28 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر نادي الشرطة الرياضي، مدربي النادي من العمل في الأكاديميات الرياضية.وذكر النادي في بيان أن “نادينا لا يمتلكُ أكاديميّةً خاصةً بكرة القدم لمختلفِ الفئاتِ العمريّة، وإن وجود أي مدربٍ تابعٍ للنادي لا يعني بالضرورةِ عائديّةَ الأكاديميّة للنادي”.وأضاف أن “المدرب العامل في النادي، سيخضع إلى المساءلةِ القانونيّة في حال تواجده في هذه […]

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