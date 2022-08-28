2022/08/28 | 14:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xiLd6JC57-s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس القضاء يستقبل رئيس الوزراء ، ويؤكدان على اهمية تقديم دعم للقضاة ، في نشرة الـ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس القضاء يستقبل رئيس الوزراء ، ويؤكدان على اهمية تقديم دعم للقضاة ، في نشرة الـ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).