اغتيال مؤرخ كردي معروف بهجوم مسلح أمام منزله في السليمانية (صورة)

2022/08/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر امني في اقليم كردستان، اليوم الاحد، باغتيال كاتب ومورخ كردي معروف في محافظة السليمانية.

وقال المصدر، لـــ (بغداد اليوم)، إن "هجوما مسلحا اسفر عن مقتل الكاتب والمؤرخ الكردي سهيل خورشيد عزي، أمام منزله في قضاء كفري بمحافظة السليمانية".

واوضح المصدر، أن "خورشيد هو مقرب من حزب العمال الكردستاني"، مبيناً أن "المعلومات الاولية تشير الى أن منفذي عملية الاغتيال هم من المخابرات التركية".

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