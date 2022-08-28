التربية تحدد زمان ومكان رفع الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي

2022/08/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت معلومات تداولتها منصات الكترونية ومواقع تواصل اجتماعي، اليوم الاحد، ان وزارة التربية حددت يوم غد الاثنين موعدا لبدء الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي.

وبينت المعلومات التي تابعتها (بغداد اليوم)، أن "وزارة التربية حددت يوم غد الاثنين موعد بدء الاعتراضات على نتائج امتحانات طلبة السادس الاعدادي، مشيرة الى ان "مكان الاعتراض سيكون في المدارس".

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق من اليوم الاحد، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي ، للعام الدراسي 2021 -2022 .

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