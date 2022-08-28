انطلاق اجتماع الإتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني ( صور)

2022/08/28 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انطلق اجتماع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، برئاسة بافل طالباني في محافظة السليمانية.

وقال مصدر مطلع، لـ (بغداد اليوم)، إن "طالباني ترأس الاجتماع الاول الذي يضم جميع اعضاء الحزب في محافظة السليمانية منذ احداث 8 تموز الماضي".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن عقد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أول اجتماع موسع له بعد احداث الثامن من تموز، مبينا انه سيتضمن اربعة محاور اساسية بينها الغاء الرئاسة المشتركة.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع المجلس القيادي سيلغي نظام الرئاسة المشتركة، وسيتم إضافة أعضاء إلى المكتب السياسي والقيادي للاتحاد الوطني، فيما سيكون الوضع السياسي في العراق ومواقف الحزب السابقة وبرامج العمل المقبلة، أبرز محاور الاجتماع".

وتابع، أن "الاجتماع سيقرر بالإضافة إلى بحث الوضع في الإقليم والسليمانية، تشكيل وفد خاص للتحاور مع الأطراف العراقية وإيكال سائر ملفات بغداد المتعلقة بالاتحاد الوطني إلى الوفد المفترض".

واكد المصدر، أن "أحداث الـ 8 من تموز 2021 اصبحت بمثابة حجرة عثرة أمام تواصل اجتماعات المجلس القيادي للاتحاد الوطني وسيكون اجتماع الأحد أول اجتماع موسع للمجلس بعد تلك الأحداث".

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