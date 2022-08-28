وزير الصدر: تعالو الى عراق جديد لا تبعية فيه ولا مليشيات ولا احتلال ولا فساد

2022/08/28 | 14:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصد، إلى عراق جديد “لا تبعية فيه ولا ميليشيات، ولا فساد”.وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد (28 آب 2022): “تعالوا إلى عراق جديد، لا تبعية فيه، … Readmore

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