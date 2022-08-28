الرئيس صالح يؤكد: العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية

2022/08/28 | 14:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز العلاقات العراقية الأسترالية، مؤكدا لسفيرة استراليا لدى العراق أن قوات الأمن ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان: أن “الأخير استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، … Readmore

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