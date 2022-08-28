2022/08/28 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع اعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني في السليمانية.

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