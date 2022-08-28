رصد مليون ريال لمن يعثر على رجل أعمال مفقود في السعودية

2022/08/28 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر سعودي مقطع فيديو يعلن فيه تقديم مليون ريال لمن يعثر على شقيقه المفقود.وأعلن فيصل الدوسري، أن شقيقه رجل الأعمال تركي الدوسري اختفى في ظروف غامضة بالرياض حسب الفيديو الذي نشرته صحيفة «تواصل» السعودية.وكان رجل الأعمال الدوسري، اختفى قبل أكثر من 23 يوماً في ظروف غامضة أقلقت ذويه الذين لا يعلمون عنه إلا أنه ذهب لإخراج مكفوله من مستشفى الشميسي في الخامس من الشهر الجاري، وبعد خروجه لم يعد بعدها حتى اليوم.وقال شقيقه فيصل: «ذهب تركي لإخراج عامل على كفالته وانقطع فجأة، فعلمنا أن الأمر طارئ وغريب، فكررنا عليه الاتصال دون تجاوب، حتى أبلغنا الجهات الأمنية».وتفاعل رواد مواقع التواصل مع قضية اختفاء السعودي تركي الدوسري، ونشروا وسم «مفقود الرياض تركي الدوسري» داعين إلى تكثيف الجهود للعثور عليه.

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