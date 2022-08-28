التربية تفتح باب الاعتراضات على نتائج السادس غداً

2022/08/28 | 14:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، اليوم الاحد، موعد

تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات

السادس الاعدادي بكافة فروعه.

وذكرت التربية في بيان صحفي، أنه "من يوم

غد الاثنين تبدأ الاعتراضات على نتائج

امتحانات السادس الا

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