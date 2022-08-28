2022/08/28 | 15:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، 28 آب، 2022، أهمية اعتماد الحوار وصولاً لحلول...

ظهرت المقالة صالح لبلاسخارت: أهمية اعتماد الحوار وصولاً لحلول ترتقي لحجم التحديات أولاً على المسلة.

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