موجة ثانية من سيول عارمة تجتاح باكستان

2022/08/28 | 15:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالت الأمطار الموسمية هذه السنة أكثر من 33 مليون شخص.

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