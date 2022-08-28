2022/08/28 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية: 183 طالباً حصلوا على معدل 99.86 في الفرع الاحيائي وزارة التربية: الأول على العراق في الفرع الأدبي (مكرر) من محافظة ميسان وبابل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن عدد الطلبة الاوائل في العراق المركز الخبري الوطني.

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