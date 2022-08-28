خارج الضوابط.. الكشف عن كواليس تعيين مدير دائرة ’الكتاب العدول’ في العراق

2022/08/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن مدير دائرة الكتاب العدول في وزارة العدل، "راستي ‏يوسف حميد"، تسلم منصبه خارج الضوابط القانونية. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ (بغداد اليوم) إن "راستي ‏يوسف حميد، مضى على تعيينه في الوزارة خمس سنوات فقط، لكنه ترقى ليصبح مديراً عاماً لدائرة كتاب العدول، بشكل غير قانوني، وخارج الضوابط المعمول بها". وبحسب المصدر، فإن "حميد يدير الآن نحو 190 دائرة تابعة لوزارة العدل، في عموم المحافظات العراقية".وتؤكد (بغداد اليوم)، أن حق الرد مكفول للمشار إليه أعلاه، بشأن ما اورده المصدر من معلومات.

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