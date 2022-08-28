البصرة.. تهديد بالقتل ووعيد بتفجير المنازل لمسؤولين في الموارد المائية

2022/08/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشفت مديرية الموارد المائية في البصرة، اليوم الأحد، عن تلقي إدارة المديرية تهديدا بالقتل وتفحير المنازل في حال تمت إزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة على حصص المياه والتي تطلق لمحطات الاسالة.وقال مدير الموارد المائية في البصرة، جمعة شياع لـ (بغداد اليوم) ان "اتصالات هاتفية وصلت إلينا انا ومديرة قانونية الدائرة توعدت بقتلنا وتفجير منازلنا في حال ازلنا بحيرات الأسماء غير المرخصة"، مبيناً ان "دائرته بدأت بإزالة البحيرات وسط اجراءات أمنية مشددة ترافق عملية الإزالة إضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية قرب الدائرة". وكانت مسؤولة القسم القانوني لمديرة الموارد المائية في البصرة، ابرار محمد، قد كشفت عن "ان إصحاب بحيرات اسماك متجاوزة هددونا بالقتل وتفجير منازلنا في حال أزلنا بحيراتهم المتجاوزة على حصص المواطنين من مياه الإسالة".

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