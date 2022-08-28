اندلاع حريق بعمارة سكنية في حي السرجخانة بالموصل (فيديو)

2022/08/28 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أظهر مقطع فيديو، اليوم الاحد، نشوب حريق بعمارة سكنية في حي السرجخانة في الموصل.

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، الذي تواجد بالقرب من مكان الحادث بأن حريقا اندلع بعمارة سكنية في حي السرجخانة في مدينة الموصل.

وتشهد اغلب المحافظات العراقية سلسلة حرائق مختلفة الاسباب، وتشير التقارير الى ان 47 % من اسباب اندلاع الحرائق هو التماس الكهربائي.

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