التربية تعلن عن المديريات التي حققت المراكز الأولى على مستوى العراق

2022/08/28 | 15:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، عن المديريات التي حققت المراكز الأولى على مستوى العراق في نتائج السادس الاعدادي.وقال وزير التربية ، علي حميد الدليمي خلال مؤتمر اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي وتابعته وكالة ايرث نيوز، انه “يهنئ أوائل طلبة الدراسة الإعدادية والناجحين كافة، الذين رسموا لوحة شرف وفخار، مباركًا لذويهم غرسهم الذي […]

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