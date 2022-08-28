تعليق سعودي رسمي بعد فيديو

2022/08/28 | 15:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علَّقت سلطات محافظة العارضة، في جنوب غرب السعودية، على مقطع متداول لشخص زعم فيه أن "الجن منعت بلدية المحافظة" من تنفيذ مشروع مطل جبل الدقم

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