2022/08/28 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو‬‬مير السبت، أن الزيادات في أسعار الكهرباء في العام المقبل ستكون محدودة، دون تقديم تفاصيل.

ونقلت قناة بي.إف.إم، الفرنسية عنه “الزيادات التي تحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء ستكون محدودة”.

وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضاً مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة.

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قال منذ أيام أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة، بينما حذرت حكومته من ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر في الأسابيع المقبلة إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا العام، وإذا كانت ستبقي الخصم على الوقود، الإجراءان اللذان ساعدا على إبقاء التضخم الفرنسي في مستوى أقل مقارنة مع العديد من الدولة الأوروبية، لكنهما يؤثران بشدة على المالية العامة.

التالي

منذ ساعتين

السيطرة على حريق مستودعات ميناء عبد الله في الكويت

منذ 5 ساعات

مرسوم كويتي بدعوة انتخاب مجلس الأمة

منذ 6 ساعات

الصين تعلق على عبور سفن أمريكي مضيق تايوان

منذ 7 ساعات

إيران تمدد محادثات “النووي” للشهر المقبل

منذ 19 ساعة

تصريح يتسبب بخسارة أكثر من 30 مليار دولار

منذ 20 ساعة

الأردن..



إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا

منذ 21 ساعة

الجزائر..



الأمن يعتقل شبكة تبيع لحوم حمير وبغال

منذ 23 ساعة

الأردن..



اختراع جهاز لإنتاج الماء من الهواء

منذ 24 ساعة

تركيا تنتقد تصريحات ماكرون ضدها

منذ يوم واحد

إيطاليا: إنقاذ 60 مهاجراً آخر في البحر المتوسط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تعد بالحد من الزيادة في سعر الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تعد بالحد من الزيادة في سعر الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).