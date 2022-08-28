باركر “مصدوم” من الخسارة الثقيلة أمام ليفربول

2022/08/28 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مدرب بورنموث سكوت باركر، إنه “مصدوم” بعد الهزيمة القياسية لفريقه أمام ليفربول 0-9 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد.

وسجل لويس دياز وروبرتو فيرمينو ثنائيتين في الهزيمة الثالثة على التوالي لبورنموث الصاعد للأضواء هذا الموسم.

واستقبل فريق باركر الآن 16 هدفاً في أربع مباريات، وهو ما لم يحدث لأي فريق آخر بتاريخ الدوري الممتاز في نفس الفترة.

وأضاف باركر الذي عاد فريقه للدوري الممتاز بعد غياب عامين “غني عن القول إنها تجربة سيئة جداً، أنا مصدوم بشدة”.

وتابع: “لست مندهشاً بالنظر إلى تفوق مستواهم علينا ولا أبحث عن مبررات، بعض الأهداف من صنعنا، أشعر بالأسف من أجل الجماهير واللاعبين لأننا لسنا جاهزين بهذا المستوى”.

ووصف ليفربول بأنه كان “قاسياً” وبأن لاعبي بورنموث كانوا يلهثون “من أجل التنفس” أحياناً.

وواصل: “إنه أصعب يوم على لاعب ومدرب بالطبع، شعر الجميع بالألم خارج الخطوط ويمكنني رؤية الألم على اللاعبين أيضاً، يحتاجون إلى مساعدة”.

وفي الجولة المقبلة سيستضيف بورنموث، القابع في المركز 16، ولفرهامبتون واندرارز يوم الأربعاء.

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