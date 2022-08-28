لحظة هدم ناطحتي سحاب في الهند بعد إجلاء الآلاف

2022/08/28 | 15:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن السلطات الهندية بدأت يوم السبت في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قبل هدم ناطحتي سحاب من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي.

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