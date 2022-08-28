رئيس وزراء كوريا الجنوبية : ضعف «الوون» مفيد للصادرات

2022/08/28 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

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قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، الأحد، إن من المفترض أن يساعد ضعف العملة الوطنية اقتصاد البلاد، مضيفاً أنه يتوقع تشديد السياسة النقدية بشكل أبطأ وأقل من الولايات المتحدة.وقال هان خلال مقابلة تلفزيونية: «ضعف الوون ينبغي أن يكون مفيداً للاقتصاد فيما يتعلق بالصادرات وحساب المعاملات الجارية، على الرغم من أنه سيزيد الضغط التضخمي إلى حد ما».وأضاف أن السوق تحدد سعر الصرف، وأن الاتفاقات الدولية تشير إلى عدم إمكانية التدخل إلا لتهدئة التقلبات قصيرة الأجل.وقال رئيس الوزراء الكوري: إن مثل هذا التدخل يجب أن يكون في حده الأدنى، وأن يحدث فقط عند الحاجة.وفي مقابلة مع «رويترز» على هامش ندوة جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة، قال محافظ بنك كوريا ري تشانج يونج: إن أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية يجب أن ترتفع حتى يتراجع التضخم، وإن البنك المركزي لن يكون بوسعه على الأرجح التوقف عن تشديد سياسته النقدية قبل أن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على ذلك.(رويترز)

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