5 مرشحين جدد لخط وسط ليفربول .. تعرف إليهم

2022/08/28 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الفوز العريض الذي حققه نادي ليفربول بنتيجة 9-0، على ضيفه بورنموث، بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن جماهير النادي لم تتراجع عن المطالبة بلاعب وسط جديد.وتعرض مالك النادي، الأمريكي جون هنري، لموقف أحرجه عند انتهاء اللقاء، حيث توجه إلى غرفة الملابس وعلى وجهه علامات السعادة إلا أن أحد الجماهير هتف له: «جون هنري..نريد لاعب وسط»، وكان الرد من المالك الشهير بالموافقة، رافعاً إبهامه للمشجع، حسب ما نشرته صحيفة «ميرور».وكشفت الصحيفة عن أسماء 5 نجوم في خط الوسط، قد يتوجه ليفربول للتعاقد معهم، خلال الأيام المتبقية هذا الشهر:– يوري تيليمانز: النجم البلجيكي يعتبر من أفضل لاعبي ليستر سيتي، ويمتاز بهدوء وسيطرة كبيرين خلال المباريات، ويعتبره جمهور ليفربول حلاً مثالياً في خط الوسط.– إسماعيل بن ناصر: النجم الجزائري يعتبر هدفاً لأكبر الأندية الأوروبية، ويستطيع تقديم جودة كبيرة لخط الوسط في ليفربول، لكن ناديه أي سي ميلان متمسك به.– مويسيس سايسيدو: نجم برايتون الشاب، يعتبر من المواهب القادمة بقوة في إنجلترا، وقد يكون أقل تكلفة من بقية اللاعبين، ولكن الوقت قد يكون متأخراً بالنسبة لبرايتون كي يوافقوا على التخلي عنه.– فرينكي دي يونغ: النجم الأكثر إثارة للجدل هذا الصيف، قد يكون النجم الأمثل لخط الوسط، خاصة أن ناديه برشلونة راغب بالتخلي عنه، بسبب راتبه المرتفع.– حسام عوار: في فترة من الفترات، كان عوار يعتبر من أكثر لاعبي الوسط إثارة في أوروبا، لكن مستواه تراجع كثيراً مؤخراً، هذا الأمر قد يصب في مصلحة ليفربول، الذي يستطيع التعاقد معه بمبلغ منخفض والعمل على تطويره.

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