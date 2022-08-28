رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل مُمثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت

2022/08/28 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 28 آب 2022 في قصر السلام ببغداد، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت.

وتناول اللقاء تطورات الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة، حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين.

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