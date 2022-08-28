كربلاء:مزرعة فدك تسوق 60 طنا لـ90 صنفا من التمور الى الاسواق

2022/08/28 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ادارة مزرعة فدك للنخيل التابعة

للعتبة الحسينية المقدسة، الاحد، عن

استعدادها لتسويق نحو (60) طنا من أجود

أصناف التمور العراقية والعربية في

موسمها الحالي.

وقال مدير المزرعة فائز أبو المعالي في

بي

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