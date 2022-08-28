صالح يستقبل بلاسخارت لبحث سبل الخروج من الازمة الراهنة

2022/08/28 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الأحد، أهمية اعتماد الحوار وصولاً

لحلول ترتقي إلى حجم التحديات

والاستحقاقات المطلوبة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، إن

"رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل،

اليو

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