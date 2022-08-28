التربية تعلن المديريات التي حققت المراكز الأولى بالعراق في نتائج السادس الإعدادي

2022/08/28 | 15:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، المديريات التي حققت المراكز الأولى على مستوى العراق في نتائج السادس الاعدادي.

وقال وزير التربية، علي حميد الدليمي، خلال مؤتمر اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي، انه “يهنئ أوائل طلبة الدراسة الإعدادية والناجحين كافة، الذين رسموا لوحة شرف وفخر، ومباركاً لذويهم غرسهم الذي آتى أكله يوم حصاده”.

وأشاد الوزير بـ “جهود وزارة التربية، ودور إدارات المدارس التي أثمرت هذه النتائج المتميزة، من خلال البرامج والخطط التعليمية التي نفذت على مدار العام الدراسي وأسهمت في مواصلة المسيرة التعليمية على أتم وجه”.

ولفت الدليمي إلى أن “المديريات التي حققت المراكز الأولى على مستوى العراقي صنفت كالآتي:

الفرع الأدبي :

– المركز الأول / تربية الكرخ الثالثة .

– المركز الثاني / تربية الكرخ الاولى .

– المركز الثالث / تربية النجف الأشرف .

الفرع العلمي / الأحيائي :

– المركز الأول / تربية الكرخ الأولى .

– المركز الثاني / تربية الرصافة الاولى .

– المركز الثالث / تربية النجف الأشرف .

الفرع العلمي / التطبيقي :

– المركز الأول / تربية الكرخ الأولى .

– المركز الثاني / تربية الرصافة الاولى .

– المركز الثالث / بابل .

وتابع الدليمي أن “الجميع بذلوا جهوداً كبيرة صادقة ومخلصة في ظروف استثنائية ومعقدة وأن كلمة الشكر والتقدير لا تصل إلى مستوى النتائج التي تحققت في خدمة العملية التربوية ونجاحها وتقدمها برغم كل التحديات الصعبة”، وختم بالقول “انني أُقدر عالياً تفانيكم وحرصكم في حماية العملية الامتحانية من جوانبها كافة”.

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